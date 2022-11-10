Снова гибель мужа: в сети заявили о «проклятье Берковой»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 324

Елену Беркову обвинили в наложенном на умершего мужа проклятии

Снова гибель мужа: в сети заявили о «проклятье Берковой»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Один супруг звезды уплыл в море и пропал без вести, тело другого сегодня нашли в Москве. Просто совпадение или злой рок?

Мужья экс-участницы «Дома-2» и певицы Елены Берковой погибают при странных обстоятельствах. Что это — трагичное стечение обстоятельств или проклятие? В историях покойных мужей звезды разобрались в KP.RU.

Сегодня стало известно, что сегодня скончался бывший муж певицы, Андрей Стоянов, скончался при странных обстоятельствах. По официальной версии, актер находился в своей московской квартире, когда он потерял сознание. Мужчине вызвали скорую помощь — но кто? Прибывшие на место медики констатировали у Стоянова передозировку запрещенных веществ. Актера попытались реанимировать, но безуспешно — Андрей Стоянов скончался в возрасте 48 лет.

По другой версии, актеру неожиданно стало плохо на улице, а приехавшие врачи обнаружили его уже в состоянии клинической смерти.

Но вернемся в прошлое. Пользователи сети вспомнили историю с другим мужем Елены Берковой — Владимиром Савро. Он был гражданским мужем звезды. В 2013 году мужчина отправился плавать в море и не вернулся. По словам самой Берковой, его сначала считали пропавшим без вести, а потом признали погибшим — тела Владимира так и не нашли.

«Владимир официально объявлен умершим. Тело его так и не нашли», — рассказала Елена Беркова в беседе с KP.RU.

Про умершего сегодня Андрея Стоянова звезда рассказала, что о его зависимости совершенно ничего не знала, а по поводу слухов «о проклятье» Беркова заявляет, что какие-то люди умирают каждый день и это просто совпадение.

«Просто если мужей много, с частью из них может что-то произойти. Это статистика: какое-то количество людей всегда умирает», — заявила Елена Беркова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Елена Беркова пересказала последнюю встречу с покойным Андреем Стояновым.

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