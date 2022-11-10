«Глазами отстрелил ей ноги»: Киркоров устроил скандал со своей танцовщицей прямо на сцене

Поклонники не верят, что кто-то захочет конфликтовать со знаменитостью в здравом уме.

В сети появились кадры, на которых певец Филипп Киркоров резко отреагировал на танцовщицу во время своего нашумевшего концерта в Алма-Ате. Король российской эстрады не выдержал, когда девушка случайно наступила на его шлейф. Видео накаленного момента опубликовали в социальных сетях посетители выступления.

Танцовщица, приближаясь к Киркорову, зацепилась за кусок ткани, свисавший со спины певца. Артист резко повернулся к девушке и выдернул у ее из-под каблуков свой наряд.

Поклонники начали шутить: чтобы намерено конфликтовать с королем российской поп-музыки нужно быть, как минимум, бессмертной.

«Он глазами отстрелил ей ноги», — написал один из пользователей сети.

Примечательно, что именно на этом концерте Филипп Киркоров избил человека из зала цветами. На своем выступлении в Казахстане певец решил спуститься к зрителям. Оказавшись среди поклонников, он ударил сидящего человека букетом несколько раз, а затем отбросил розы и вернулся на сцену.

Ранее 5-tv.ru писал, что менеджер Киркорова объяснила его выходку с букетом.

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