«Он заступился»: представитель Киркорова объяснила его выходку с букетом

В сети распространилось видео, где народный артист «хлещет» по лицу зрителя в первом ряду.

Филипп Киркоров на концерте в Алматы избил букетом не зрителя, а человека из своей команды. Об этом «Газете.ру» рассказала менеджер певца Екатерина Успенская.

Ранее на просторах интернета распространился видеоролик, на котором Филипп Киркоров спустился со сцены и несколько раз ударил по лицу зрителя букетом алых роз. После артист отшвырнул букет в сторону и вернулся на сцену.

Представитель Филиппа Киркорова утверждает, что он не накинулся на поклонника, а наоборот, защищал его. По словам Екатерины Успенской, представитель охраны не пускал поклонника к сцене. Его то и «отмолотил» розами Киркоров.

«Это не зритель. Человек из команды. Филипп заступился за поклонника, которого не пустили к сцене», — сказала Успенская.

С нахождением Филиппа Киркорова в Казахстане связано множество скандальных моментов. К примеру, народный артист вышел на сцену в прозрачных леггинсах, продемонстрировав нижнее белье. Общественность и коллеги по цеху осудили «голый» вид Филиппа Киркорова. Потом артист объяснился: члены команды решили устроить розыгрыш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Станислав Садальский жестко раскритиковал Филиппа Киркорова за прозрачные леггинсы и сравнил его с тощим петухом.