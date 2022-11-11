Украинские боевики выпустили из HIMARS шесть ракет по Донецку

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 94

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Украинские боевики выпустили из HIMARS шесть ракет по Донецку

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert

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Украинские боевики в очередной раз обстреляли мирные кварталы Донецка. Как сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Незалежной (СЦКК), националисты ударили по территориям города шестью ракетами из РСЗО HIMARS. 

В заявлении отмечалось, что особо пострадал Куйбышевский район города. Он же подвергался обстрелу накануне. В результате несколько снарядов попали в жилые дома - погиб молодой человек, еще одну женщину пришлось госпитализировать. 

Данные о новых разрушениях и возможных пострадавших уточняются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле происходит в отношениях США и РФ.

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