Опасная «черная пятница»: как магазины наживаются на людях в дни больших скидок

В России идет «черная пятница» — время грандиозных скидок и… столь же грандиозного обмана. Большая часть громких акций, обещающих низкие цены, на поверку оказываются фейком. Магазины накручивают цены перед распродажей и уже на пике предлагают якобы гигантские скидки. Как распознать липовые аттракционы щедрости? Подробная инструкция у корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

День распродаж для Анастасии стал черным днем календаря. Все, что она хотела купить для своей новой кухни, в один миг подорожало вдвое.

«Я купила варочную панель и духовку. Разместила заказ. Там общая цена, как бы не соврать, чуть-чуть попозже скажу, общая цена в районе 30 тысяч с небольшим. Захожу сегодня на сайт, а там уже только одна духовка стоит больше 30 тысяч. То есть суммарная разница в районе 25-26 тысяч несколько дней назад до распродажи, до „черной пятницы“ и сейчас», — рассказала женщина.

А как же вот — заманчивые скидки на витринах торговых центров: от 50 до 90%. Кто-то предлагает технику по прошлогодним — докризисным ценам, кто-то дешевую косметику — параллельный импорт — дефицит. В большинстве случаев все это уловки, придуманные давно и не нами.

«Эту цену, так сказать, разгоняют до пика, незадолго до этого всего, а потом на каждом углу тараторят, что будет какая-то там пятница замечательная и этот товар будет существенно дешевле. Если вы посмотрите, да, он существенно дешевле стал по сравнению с этим пиком, но, надо понять, что в динамике цен на пик он вошел искусственно точно так же, как и искусственно предлагают скидку», — заметил сопредседатель национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Рост цен ко дню скидок — это полбеды. Зеркальная дата 11.11 — еще и важный день для сетевых мошенников. Они создают вот такие сайты-однодневки, копируя порталы известных брендов. На один из них и угодила Елена, когда искала зимнюю обувь.

«Мне собственно пришло сообщение, что деньги сняли. И буквально через две-три минуты сайта уже не оказалось. Я обращалась в бренд, в магазин этого бренда. Мне сказали, что это частое явление в черную пятницу», — поделилась женщина.

Чтобы не попасться на эту удочку, специалисты по кибербезопасности советуют сперва внимательно посмотреть на название сайта — все ли буквы там на месте. И прежде, чем делать покупки, на всякий случай проверить его в регистрационной базе доменов.

«Типовая история — это когда, например, в названии сайта какая-нибудь одна буква меняется на другую или пропущенная, или изменена „а“ на „о“, „е“ и так далее. Вторая история — это когда чаще всего такие сайты используют протокол http вместо https.» — заметил директор портфеля продуктов сетевой безопасности.

Распродажи 11.11 — китайская традиция. Там этот день называют Днем холостяка. В США самые большие скидки в последнюю пятницу ноября — Black Friday. Тогда многие компании, действительно, продают товары даже не за полцены — за четверть.

Для сравнения, как в день распродаж выглядят их и наши торговые центры. Картинка как бы намекает: в России традиция еще окончательно не прижилась — то ли потребительская культура у нас выше, то ли со скидками пока не очень.