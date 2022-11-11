Пожилую москвичку госпитализировали с ожогами 75% тела. Пожара в квартире не было

Соседи слышали запах гари, однако следов возгорания не нашли. Откуда столь страшные ожоги?

Сильно обгоревшая женщина попала в реанимацию одной из московских больниц. Ее госпитализировали с поражением 75% тела. Ожоги оказались везде: на голове, шее, лице, туловище, руках, ногах и даже ягодицах. Где именно пациентка получила ожоги третьей степени — неизвестно. Сама пострадавшая заявила о пожаре, однако не все так однозначно.

Как 5-tv.ru сообщил источник, полиция незамедлительно прибыла на место жительства обожженной жертвы. Рядом с ее квартирой следов горения не обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов постучались к соседке. Женщина рассказала, что никто за помощью к ней не обращался, но примерно в середине дня та услышала запах гари. Больше она ничего не знает.

К слову, не всегда пожар становится причиной ожогов. Иногда халатное отношение к безопасности и нетрезвое состояние могут сыграть с людьми злую шутку. Еще в январе 5-tv.ru сообщал, как в петербургском баре гость начал гореть заживо. Официантка вылила на него абсент, после чего подожгла алкоголь. Мужчина быстро вспыхнул и едва смог потушить пламя на себе. 5-tv.ru сообщал, как пострадавшему клиенту пришлось снимать с себя кожу в туалете и как все было на самом деле.