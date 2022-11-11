Киркоров разнервничался при вопросе о Пугачевой: «Что ты лезешь?!»

Певец Филипп Киркоров очень эмоционально отреагировал на упоминание Аллы Пугачевой, это произошло во время беседы артиста с журналисткой Аленой Жигаловой. Артист серьезно и настойчиво обратился к ней с большой просьбой — не упоминать имя бывшей супруги в негативном ключе.

«Давай баш на баш. Ты мне пообещаешь кое-что, а я тебе. Прекрати писать про Аллу. Прекрати писать вот это все, что вы там у себя пишите. Оставь певицу в покое!» — настаивал певец, при этом ни словом не обмолвившись о Максиме Галкине*.

Он подчеркнул, что Пугачева много сделала для страны, с ней, по его мнению, не может в этом сразиться ни одна мировая звезда.

«В 2025 году будет 50 лет как она певица № 1. В 1975 году она спела „Арлекино“ и стала звездой. Ни одна певица в мире, ни одна певица в нашей стране номер один не была. Она одна в мире, оставь ее в покое, пожалуйста», — продолжал Киркоров.

Артист также назвал свою бывшую прекрасной матерью и бабушкой, с ней, добавил Киркоров, он был счастлив долгих десять лет.

«Она великая певица, мать и бабушка прекрасная, гордость нашей страны. Я прожил с ней десять счастливых лет, знаю ее очень хорошо. И понимаю в какой-то степени ее поступок», — сказал поп-король.

Киркоров взял слово с Жигаловой не говорить о Пугачевой плохо; Telegram / alenablin

В заключение беседы ведущая Жигалова пообещала Киркорову говорить о певице только хорошее. А Филипп дал слово не реагировать на провокации и больше никого не оскорблять.

«Ребята, все: мы заключили пари, теперь я, если откроется рот про Аллу Пугачеву только хорошее говорю. А за Филиппом Киркоровым следить буду — если кто-то его провоцирует, и он что-то сделает, все, я сразу ему пишу, и мы расторгаем нашу сделку. Так что теперь следим за базаром», — заключила Жигалова.

Алла Пугачева сбежала из России на фоне спецоперации на Украине. Звезда не поддержала решение Москвы о демилитаризации Незалежной, фактически заступившись за националистов, которые восемь лет убивали людей в Донбассе по указке Киева.

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* — признан в России иноагентом