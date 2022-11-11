Скончался голос Бэтмена — актер озвучки Кевин Конрой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 61

Умер озвучивавший Бэтмена актер Кевин Конрой

Скончался голос Бэтмена — актер озвучки Кевин Конрой

Фото: Кадр из к/ф «Бэтмен против Робина», реж. Джей Олива, 2015 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость на протяжении 30 лет озвучивал супергероя в мультфильмах Warner Bros.

На 66 году жизни скончался актер Кевин Конрой, который подарил голос Бэтмену. Мужчина 30 лет озвучивал супергероя в мультфильмах Warner Bros и видеоиграх. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на официального представителя актера.

Стало известно, что актер был болен раком и боролся с онкологией. Представитель отметил. что коллеги и поклонники тяжело переживают утрату.

«Его будет очень не хватать не только актерскому составу сериала, но и легиону его поклонников по всему миру», — написала в социальной сети напарница актера по проекту Дайан Першинг, озвучивавшая героиню по имени Ядовитый плющ.

Актер озвучки перебрался в Калифорнию в 1980 году. К этому моменту он уже несколько лет проработал в театре и кино. Конрой также получил роль в мыльной опере «Другой мир», однако популярность ему принесла озвучка Бэтмена. Он был удостоен награды за лучший мужской голос супергероя в видеоигре. В 2019 году актер появился в сериале «Флэш» в роли постаревшего Бэтмена.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни известный российский актер Андрей Стоянов. Также 5-tv.ru рассказывал, что Тим Бертон отказался от работы с Disney из-за навязывания западных ценностей.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября

Последние новости

4:21
И модель, и певица: Волочкова приехала в Екатеринбург, чтобы сменить профессию
4:00
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября
4:00
Синичкин праздник: почему 12 ноября принято кормить птиц
3:34
«Омерзительная семерка»: Шац*, Пугачева, Слепаков и другие беглецы из России встретились в Израиле
3:04
Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Продолжит ли США после выборов в конгресс вооружать Украину
«Достигли соглашения»: почему принц Гарри договорился с Меган Маркл о разводе
Неуверенный и агрессивный: разработка ученых из Петербурга вывела Байдена на чистую воду
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика