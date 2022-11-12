Киркоров раскрыл тайну остановившихся часов за полмиллиона евро: развели

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 265

Киркоров пожаловался на подаренные ему сломанные часы за 500 тысяч евро

Киркоров раскрыл тайну остановившихся часов за полмиллиона евро: развели

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Аксессуар, которому так артист обрадовался, вскоре его разочаровал.

Певец Филипп Киркоров показал часы за полмиллиона евро, которые останавливаются и периодически «сходят с ума». Их, по словам артиста, подарил ему очень богатый человек. Правда, аксессуар разочаровал знаменитость.

«Раскрою вам удивительную тайну. Мне эти часы подарили на юбилей, подарил один очень богатый человек. Ну мне же интересно: марка, все… Когда начал мониторить, обалдел от цены. Знаешь сколько стоят эти часы — полмиллиона евро», — рассказал Киркоров в интервью Алене Жигаловой.

Радости поп-короля не было предела. Артист не скрывает, что любит, когда дорого-богато и в одежде, и украшениях. Но потом Филипп понял, что часы-то не новые, потому и барахлят.

«Взял я их с собой на „Евровидение“ в Италию, надел эти часы, и они начали безбожно отставать — на два часа, потом они начали еще с „ума сходить“. Знаешь, что оказалось — мне подарили использованные сломанные часы. Хотя человек такой богатый, такой известный…» — недоумевает певец.

скриншот с сайта: YouTube / Super

В ответ журналистка предположила, что, возможно, человек не знал о дефектах подарка, Киркоров с этим нехотя согласился. Но потом все-таки дал понять, что придерживается другого мнения.

«Ладно, а может, и не знал, а может и знал, а меня за лоха принимал», — допустил Киркоров.

При этом отметил, что никогда в жизни не расскажет дарителю о пережитом разочаровании.

Зато другим украшением певец более чем доволен — он показал на своей руке золотой браслет, который есть только у него и у певицы Бейонсе, и этим знаменитость очень гордится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Филипп Киркоров занервничал из-за вопроса об Алле Пугачевой.

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