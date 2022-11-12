Почему отказ от завтрака сокращает жизнь на много лет?

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 103

Врач Михаил Гинзбург рассказал о том, какое пагубное влияние оказывает на организм отсутствие утреннего приема пищи.

Почему отказ от завтрака сокращает жизнь на много лет?

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Pfeiffer

Пренебрежение завтраком может отнять до 15 лет жизни. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, принимать пищу необходимо в первые два часа после подъема. Отсутствие завтрака так же опасно, как и поздний ужин. Оба нарушения пищевого режима приводят к дисбалансу в выработке инсулина, сообщает «Экономика сегодня».

Диетолог отметил, что именно проблемы с инсулином приводят к серьезным заболеваниям, которые могут повлиять на качество жизни и ее продолжительность — сахарному диабету второго типа, гипертонии и атеросклерозу. Помимо этого, поздние завтраки и ужины увеличивают риск инсульта и возникновения некоторых видов злокачественных опухолей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты диетологи настоятельно советуют убрать с новогоднего стола.

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