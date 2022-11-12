Бывший комик настолько всем надоел, что люди хватаются за последнюю соломинку, лишь бы избавить от него мир.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили деньги, чтобы он ушел в отставку. В частности, с инициативой выступили читатели издания Die Welt. Комментарии опубликованы под материалом, где политик заявил об «исторической победе». Как полагают юзеры, лидер Незалежной воспринимает происходящее в стране, как серию телешоу.

«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», — написал один из читателей.

«Что немцы получают от этого мнимого успеха», — написал другой.

«Сколько человек приветствовало „освободителей“? В ролике не более 50 человек. Это будет еще один город-призрак на Украине», — добавил третий, говоря о Херсоне.

Кроме того, комментаторы заметили, что Зеленский остается марионеткой Штатов, и его слова «ничего не стоят». Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Войсками и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как американская журналистка унизила Зеленского.