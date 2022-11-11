«Королева американских пособий»: американская журналистка унизила Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 199

Публицист Кэндис Оуэнс назвала Владимира Зеленского королевой американских пособий

«Королева американских пособий»: американская журналистка унизила Зеленского

Фото: Кадр из к/ф «Любовь в большом городе 3», реж. Марюс Вайсберг, Дэвид Додсон, 2013 г.

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Тема:
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Знаменитая журналистка не понимает, на что уходят деньги США.

Журналистка Кэндис Оуэнс считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий». Свое мнение девушка высказала в эфире канала Fox News.

«Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно!» —подчеркнула Оуэнс.

Журналистка крайне обеспокоена утечкой денежного состояния из страны. Она призывает налоговые службы отслеживать каждый доллар, отправленный Украине. По словам Оуэнс, Запад не следит должным образом за тем, куда и в каких количествах уходят деньги.

Девушка также отметила, что находит странным факт вывода войск США из Афганистана. По ее подсчетам, ровно на следующий день после этого, 1 сентября 2021 года, Штаты сделали сообщение об оказании поддержки Украины для ее вступления в НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американский комик высмеял Зеленского за видео с «Оскаром» Шона Пенна.

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