Бомба замедленного действия: опасна ли болезнь косуль для человека?

У животных заболевание проявляется в нарушении координации. Как же оно влияет на людей?

В Курганской области бушует страшная инфекция косуль — клостридиоз. Животные начинают вести себя странно, а после умирают. Отмечается также, что заболевание опасно для человека, потому что клостридии невозможно смыть с кожи. 5-tv.ru решил узнать у врача Тимура Пестерева, чем эпидемия косуль может обернуться для человечества.

Эксперт объяснил, что клостридиоз — это не конкретное заболевание, а целое семейство болезней, которые вызваны родом бактерий-клостридий.

«Клостридии бывают нескольких видов, самые опасные и широко известные — это возбудители ботулизма, столбняка и другие. Что касается инфекции у косуль, здесь не совсем понятно, что это за возбудитель», — объяснил врач.

По словам Пестерева, есть провокаторы кишечных инфекций, которые вызывают осложнения, однако не все клостридиозы смертельны для людей. Более того, такие болезни успешно лечатся сыворотками, а в случае с животными — антибиотиками.

«Если мы говорим о конкретном случае с косулями, то здесь достаточно не употреблять зараженное мясо в пищу», — прокомментировал врач и предостерег от охоты в районах вспышек заразы.

Тимур Пестерев объясняет эпидемию косуль тем, что клостридии очень устойчивы ко внешней среде. По его словам, они образуют споры, которые с легкостью переживают неблагоприятные условия и сохраняются в земле надолго.

«Соответственно, животное умерло от данного заболевания под деревом, и все бактерии, которые содержались, превратились в бомбы замедленного действия. Другие животные поели травы в этом месте, что-то с почвы подобрали и уже заразились», — подчеркнул врач.

Эксперт отметил, что относить заболевание к числу редких не приходится, Вспышки клостридиозов фиксируются ежегодно, но мировую пандемию они не вызывают.

«Поэтому бояться не нужно. Необходимо соблюдать меры санитарно-гигиенического характера», — успокоил Пестерев.

У косуль недуг проявляется в нарушениях работы нервной системы: сбивается координация, и животные начинают ходить по кругу. Человек может заразиться только при тактильном контакте с обладателем клостридий. В опасности могут оказаться люди с ослабленной иммунной системой. Среди симптомов эксперт выделил: диарею, спазмы брюшной полости, жар и тошноту.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о вспышке клостридиоза в Курганской области.