Байден доволен результатами демократов на промежуточных выборах в США

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Пока глава Штатов может спать спокойно, однако в декабре его улыбке грозит исчезновение.

Байден доволен результатами демократов на промежуточных выборах в США

Фото: www.globallookpress.com / Gehad Hamdy

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Американский президент Джо Байден доволен ситуацией на промежуточных выборах в государстве и находится в ожидании второго тура в штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Мы снова получили большинство (в Сенате — Прим. ред.). Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии. Мы довольны тем, как обстоят дела», — сказал он в ходе выступления перед журналистами в Камбодже.

Также американский лидер отметил, что сохранение демократами контроля над верхней палатой Конгресса ни что иное как «отражение квалификации кандидатов».

Президент США уверен, что результаты выборов закрепили его интересы в преддверии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20. Тем более, по мнению Байдена, у него и так есть достаточно точек соприкосновения с китайским лидером. Однако президент США намерен найти «красные линии» в американско-китайских отношениях, потому что для него «обстоятельства внутри страны изменились».

Как отметило издание Газета.ру, настрой Байдена может быстро испортиться. Благодаря победе своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада демократам удалось получить заветные 50 мест в сенате, однако судьба еще одного места в палату конгресса пока не определена — в штате Джорджия ожидается второй тур голосования, он пройдет в декабре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, продолжит ли американская сторона продолжать «накачивать» киевский режим оружием после выборов в конгресс.

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