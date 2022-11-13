Сцены с раздробленной рукой: почему Дюжевой понадобились две операции

Знаменитость любит свою профессию и даже физическая боль не стала препятствием для искусства.

Актриса театра и кино Марина Дюжева получила бытовую травму. Она упала и неудачно приземлилась, вследствие чего повредила руку. Как сообщило издание KP.RU, впоследствии это стало причиной для двух операций.

В конце прошлого месяца артистка оступилась на улице и повредила руку. Травма оказалась слишком серьезной, звезду госпитализировали в одну из московских больниц. На рентгене медики обнаружили закрытый перелом лучевой кости и наложили фиксирующую повязку. Однако кость у Марины Михайловны срослась некорректно, поэтому пришлось сделать сначала одну операцию, а потом вторую.

«Кость раздробилась так, что пришлось делать две операции. Вторая прошла вчера. Перелом оказался сложным. Так что мы сейчас раздельно — она по казенным кроватям. Что интересно, даже со сломанной рукой, после того, как ей наложили лангетку, она умудрялась выходить на сцену и отыгрывать некоторые сцены», — рассказал журналист и радиоведущий Юрий Гейко в беседе с изданием.

В том числе он отметил, что 67-летняя артистка просила передать всем близким и друзьям «большие приветы и поцелуи». Гейко считает Дюжеву душой компании, которая никогда не забудет о дорогих людях.

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