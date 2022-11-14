Классика жанра: Жорин высказался о «краже» Успенской хита «По полюшку» у Лапиной

Скандалы и судебные разбирательства из-за авторских прав — не редкость в российском шоу-бизнесе.

Претензии авторов песен к исполнителям возникают в шоу-бизнесе сплошь и рядом. Поэтому конфликт между певицей Любовью Успенской и автором песни «По полюшку» Натальей Лапиной — это своего рода «классика жанра». Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил звездный адвокат Сергей Жорин.

Сколько стоит «кража» хита

Он пояснил, что и авторы произведений, и исполнители — люди творческие и эмоциональные, поэтому часто совершают импульсивные поступки, а потом отменяют свои решения и данные обещания. Последствия же приходится улаживать юристам.

«Как это происходит? Допустим, на какой-то тусовке автор сам предлагает исполнителю свое произведение бесплатно, потому что в случае популярности произведения вырастет и популярность автора. Когда же исполнитель делает песню популярной, автор резко передумывает и начинает требовать „миллиарды“ у исполнителя, который якобы озолотился на его песне. Это классическая история», — пояснил Жорин.

При этом, обратил внимание адвокат, изначальное отсутствие договора играет на руку, скорее, автору, чем исполнителю. Для защиты своих прав он может потребовать запретить исполнять свое произведение либо потребовать компенсацию, которая, по российскому законодательству, составляет от десяти тысяч до пяти миллионов рублей либо высчитывается в двойном размере от стоимости нарушенного права.

«Если речь идет о каком-то действительно популярном, раскрученном произведении, то для певца особо болезненным будет не столько взыскание компенсации, сколько запрет на исполнение. Это сопряжено, во-первых, с утратой дохода от монетизации произведения на сетевых площадках. Во-вторых, если уже выпущена какая-то продукция, например, компакт-диски с альбомом исполнителя, то из-за одного неразрешенного произведения придется изымать из оборота целую партию. Это еще более болезненно», — отметил Жорин.

Как Иосиф Пригожин и Валерия помучались из-за автора песни

Для защиты своих прав автор, по словам адвоката, должен сначала направить артисту претензию, где со ссылками на нормы права изложить свои требования. В некоторых случаях этого бывает достаточно, так как исполнители или продюсерские компании, понимая незаконность тех или иных своих действий, предпочитают идти на компромисс и не доводить дело до суда. Если же в досудебном порядке урегулировать ситуацию не получается, то автор должен подать соответствующий иск в суд.

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Может сложиться впечатление, что законодательство однозначно стоит на стороне автора произведения, однако это не так. Звездный адвокат описал ситуацию, в которой автор в судебном порядке не только не получил компенсацию за использование своего произведения, но даже лишился прав на него.

«В свое время Иосиф Пригожин купил для Валерии песню, которая стала очень популярной. Валерия даже исполнила ее в лондонском „Альберт-холле“, и это показали ведущие российские телеканалы. После этого автор произведения, который до этого сам установил его стоимость, вдруг решил, что он недооценил свое творение и стал требовать у Пригожина миллион долларов доплаты за шедевр. Продюсер долго вел с ним переговоры, успокаивал, предлагал разумную доплату. То есть пытался войти в положение, хотя не обязан был. Однако это ни к чему не привело, и автор обратился в суд», — рассказал Жорин.

Однако истец, по словам адвоката, не учел одно важное обстоятельство. Согласно закону, если автор по договору передал другому лицу право на переработку своего произведения, то автором нового — переработанного — произведения становится тот, кто эту переработку сделал.

«Надо сказать, что любое произведение, которое приобретается у автора, проходит целый этап трансформаций и в результате значительно видоизменяется. А с точки зрения закона у этого нового продукта появляется новый автор. В итоге мы доказали, что произведение, которое было предметом разбирательства, — это результат переработки, сделанной с согласия автора, и суд с нами согласился. Истцу же полностью отказали в его требованиях, никаких денег он не получил и авторства, по сути, лишился», — заключил Жорин.

Он добавил, что зачастую претензий авторов к исполнителям огромное количество, однако далеко не всегда они обоснованы и благоприятно заканчиваются.

Конфликты Успенской с Лапиной и Резником

На днях проживающая в США актриса и композитор Наталья Лапина заявила, что певица Любовь Успенская присвоила себе ее песню «По полюшку». Звезда шансона якобы регулярно исполняет хит на своих концертах, однако ни разу не сделала положенных Лапиной авторских отчислений. Более того, на попытку разрешить ситуацию мирным путем Успенская ответила «угрозами и оскорблениями». Теперь Лапина намерена обратиться в правоохранительные органы.

Впрочем, надавить на Успенскую пусть и с помощью закона у Лапиной вряд ли получится. По словам Жорина, даже знаменитому поэту-песеннику Илье Резнику в свое время не удалось запретить скандальной певице исполнять произведение его авторства.

«Одно время Илья Резник — автор текста песни „Кабриолет“, ставшей визитной карточкой Успенской, запрещал певице ее исполнять. Несмотря на это, Успенская ее все равно пела. Более того, по моим сведениям, за исполнение именно этой песни она брала гораздо больше денег, учитывая опасность быть привлеченной к ответственности за нарушение запрета автора», — рассказал юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал обвинения в адрес Витаса, устроившего дебош в развлекательном заведении.

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