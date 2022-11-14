Джейк Салливан призвал Зеленского занять реалистичную позицию по переговорам

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Эльнара Бакиева 400

WSJ: советник президента США Салливан предложил Киеву занять реалистичную позицию по переговорам

Джейк Салливан призвал Зеленского занять реалистичную позицию по переговорам

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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В США считают, что речь могла идти о позиции Украины по статусу Крыма.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому занять реалистичную позицию по переговорам с Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники. 

По данным инсайдеров, Салливан мог поговорить с Зеленским об этом во время его визита в Киев, который состоялся 4 ноября. Согласно опубликованному материалу, советник порекомендовал Киеву "начинать думать о реалистичных требованиях и приоритетах". Речь могла идти о позиции Украины по статусу полуострова Крым. 

Стоит отметить, что призывы к переговорам с РФ раздражают украинскую сторону, как ранее сообщало издание Le Figaro. Лидеры стран Южного полушария на Парижском форуме мира обсудили с французским президентом Эммануэлем Макроном кризис на Украине и высказались за мирное решение ситуации.

Тем временем депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия считает, что новый переговорный процесс между Россией и Незалежной может начаться во второй половине 2023 года. До этого Арахамия возглавлял украинскую дипломатическую делегацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда прогнозируют затишье в конфликте на Украине.

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