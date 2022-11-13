В США прогнозируют зимнее затишье в конфликте на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66

NYT: активные боевые действия на Украине на зиму приостановятся

В США прогнозируют зимнее затишье в конфликте на Украине

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Погода

Погода значительно влияет на проведение наступательных операций, поэтому активность сторон снизится.

Активные боевые действий на Украине приостановятся на месяцы, а то и на полгода с наступлением зимы. Такой прогноз дают аналитики издания New York Times.

По их мнению, ухудшение погоды в конце ноября замедлит маневры сторон конфликта и в целом снизит их активность. Как отметила замминистра обороны США Колина Кала, погода значительно влияет на проведение наступательных операций.

Издание делает вывод, что Россия в ближайшие месяцы сосредоточится на нанесении ударов по стратегической инфраструктуре Украины, а войска киевского режима полностью переключатся на тактику диверсий. При этом США видят в замедлении боевых действий возможность нарастить поставки оружия Киеву.

Накануне американский журнал National Interest опубликовал четыре возможных варианта завершения боевых действий на Украине. Согласно одному из них, Украина вытеснит Россию, в том числе и из Крыма, а та в ответ применит тактическое ядерное оружие. Второй вариант предполагает победу России, третий — дипломатическое решение конфликта, а четвертый — госпереворот в РФ.

Как сообщал 5-tv.ru, по данным французского издания Le Figaro, призывы мирового сообщества к переговорам с Россией приводят в бешенство киевский режим.

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