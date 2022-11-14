Российские мобилизованные предприниматели получат отсрочку по арендной плате

Мобилизованные бизнесмены смогут получить отсрочку по арендным платежам. Как пишут «Известия», за введение лизинговых каникул по аналогии с кредитными выступает корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Новый закон хотят принять до конца года. Но в самих лизинговых компаниях увидели риски в ситуации с отсрочкой: оборудование будет простаивать и дешеветь.

В качестве альтернативы Торгово-промышленная палата России предлагает досрочное расторжение договора лизинга.

До этого стало известно о минимальной зарплате мобилизованного россиянина. По данным Минобороны РФ, единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей будет начислена контрактникам, которые подписали договор на год и более, а также срочникам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным.