Российские мобилизованные предприниматели получат отсрочку по арендной плате

Эфирная новость 39

Новый закон хотят принять до конца года. Что говорят в лизинговых компаниях?

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мобилизованные бизнесмены смогут получить отсрочку по арендным платежам. Как пишут «Известия», за введение лизинговых каникул по аналогии с кредитными выступает корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Новый закон хотят принять до конца года. Но в самих лизинговых компаниях увидели риски в ситуации с отсрочкой: оборудование будет простаивать и дешеветь.

В качестве альтернативы Торгово-промышленная палата России предлагает досрочное расторжение договора лизинга.

До этого стало известно о минимальной зарплате мобилизованного россиянина. По данным Минобороны РФ, единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей будет начислена контрактникам, которые подписали договор на год и более, а также срочникам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным.

Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 ноября

Последние новости

9:28
Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян покинули Россию
9:14
Украинский боевик перепутал ВС РФ и ВСУ и попал в плен
9:01
Покров до трех сантиметров: в Москве прогнозируют скорое наступление морозов
8:52
Российские мобилизованные предприниматели получат отсрочку по арендной плате
8:43
Двое погибли в ДТП с вышедшим из-под контроля электрокаром Tesla
8:34
Продюсер объяснил сборы Ларисы Долиной на Мальдивы: «Лучше, если выгорит?»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака
Классика жанра: Жорин высказался о «краже» Успенской хита «По полюшку» у Лапиной
«Это Володя Машков, он же Гоцман»: актер пообщался с родными раненого бойца
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика