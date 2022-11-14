Завершение украинского конфликта сразу стабилизирует разрушенную экономику Штатов, но вместо этого страна продолжает поддерживать Незалежную.

Вашингтон намерен ввести новые санкции против российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила глава министерства финансов США Джанет Йеллен. Она отметила, что ограничительные меры затронут 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников.

«Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля», — приводит ее слова агентство Reuters.

Йеллен также объяснила, что санкции касаются транснациональной сети частных лиц и компаний, которые вели работу над закупкой военных технологий для российских вооруженных сил.

Как отметило издание Газета.ру, ранее глава американского Минфина назвала завершение украинского конфликта самым идеальным способом по стабилизации мировой экономики. Она отметила коллективные действия США и Франции над поддержкой Незалежной и «привлечением России к ответственности».

Еще 8 ноября стало известно, что Вашингтон призвал банки продолжать работу с российскими компаниями. 5-tv.ru сообщал, что это необходимо для избежания глобальной экономической катастрофы.