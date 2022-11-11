Минобороны РФ: переброска российских войск на левый берег Днепра завершена

Завершилась перегруппировка российских войск на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — подчеркнули в Минобороны.

Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, непростое решение было принято в связи с тем, что главная задача России — сберечь жизни личного состава и мирных жителей. Приказ отдал глава Минобороны Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru объяснял, зачем Россия отвела войска от Херсона на левый берег Днепра.