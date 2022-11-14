СКР проверяет больницу Комсомольска-на-Амуре после смерти пациентки в приемном покое

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Очевидцы сообщают, что к мучающейся от боли женщине не подходили около двух часов.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Шипицин; 5-tv.ru

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В Комсомольске-на-Амуре разгорается скандал вокруг местной больницы, где прямо на глазах других пациентов умирала женщина. В трампункт ее привезли после жесткого избиения в подъезде. По словам очевидцев, она пролежала как минимум два часа одна в приемном отделении, мучаясь от боли. А действия охранника, который за ней присматривал, шокированные пациенты сняли на видео. Впечатлительным — лучше не смотреть!

Позже пациентку все-таки увезли в отделение и провели обследования. Но пострадавшая скончалась. В региональном Минздраве видео уже прокомментировали: сообщили лишь, что охранника и медперсонал в приемном отделении ждет служебное расследование. Смерть пациентки проверит прокуратура, а также Следственный комитет РФ. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователями будет дана всесторонняя оценка, в том числе действиям персонала медучреждения.

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