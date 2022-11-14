Лолита Милявская: Зеленский доказал, что артистам не стоит заниматься политикой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 336

Знаменитая певица была влюблена в президента Украины, однако его решение стать политиком оттолкнуло Милявскую.

Лолита Милявская: Зеленский доказал, что артистам не стоит заниматься политикой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица Лолита Милявская считает президента Украины Владимира Зеленского примером того, что артистам не стоит лезть в политику. Об этом звезда рассказал в эфире одного из федеральных каналов.

Исполнительница хита «На Титанике» поделилась воспоминаниями о знакомстве с коллегой по цеху Зеленским. По ее словам, они вместе работали на одном проекте. Милявская подчеркнула, что артисту не стоило менять род деятельности и лезть в управление страной.

«Я была влюблена в Зеленскогo, как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой», — прокомментировала Лолита.

Уроженка Украины певица давно сделала выбор в пользу России. После начала Специальной военной операции по защите Донбасса она неоднократно выражала поддержку президенту России Владимиру Путину. За подобную позицию Лолите запретили въезжать на родину. Ей пришлось тайно вывезти семью из Незалежной. Теперь ее родные живут в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита состоит в замужестве с Россией с 1987 года.

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