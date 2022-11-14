Актриса Анна Хилькевич не пустила мужа на первые роды

Актриса Анна Хилькевич призналась, что в первый раз рожала без поддержки своего супруга, бизнесмена Артура Волкова. Тогда артистка приехала в роддом вместе с мужем, но попросила его подождать в другой комнате.

«Когда все началось — я поняла, что не хочу, чтобы муж находился рядом. Мне было очень больно, я не хотела от него никакой помощи. В результате муж ждал в соседней комнате и зашел в палату, когда малышка родилась», — рассказала она в беседе с Газетой.ру.

Однако на вторых родах Волков уже присутствовал. Мужчина был рядов во время схваток, читал ей книжку и разговаривал с женой.

Впервые актриса вышла замуж в 2011 году за директора по объектам телесериала «Барвиха» Антона Покрепу. Однако пара развелась в 2012 году. С 2015 года артистка замужем за Артуром Волковым. У них две дочери: семилетняя Арианна и четырехлетняя Мария.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анна Хилькевич призналась, что в детстве испытывала комплексы из-за маленького размера груди и перепробовала множество средств для ее увеличения, даже прибегала к заклинаниям.