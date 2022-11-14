Умерла супруга кинорежиссера Александра Митты Лилия Майорова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 048

Знаменитый кинорежиссер увел будущую жену из семьи еще в молодости. Вместе они прожили в браке более полувека.

Умерла супруга кинорежиссера Александра Митты Лилия Майорова

Фото: Смертин Павел / ITAR-TASS / ТАСС

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Скончалась супруга кинорежиссера Александра Митты Лилия Майорова. Печальное известие сообщила кинокритик Лариса Малюкова. Она рассказала, что без любимой жены могло бы и не быть многих картин Митты. Майрова оказала огромное влияние на творчество и вдохновляла супруга.

«Без Лили не было бы картин Александра Митты. Особенно фильма „Гори, гори, моя звезда“, ее любимой. Там художник расписывает яблоки на живом дереве. Я ее очень люблю. Светлая-светлая память. Обнимаю крепко Сашу и Женю», — сказала Малюкова в беседе со Starhit.ru.

Кроме того, Малюкова вспомнила и историю знакомства Митты и Майоровой. Это произошло еще в молодости в книжном издательстве. На тот момент Майорова была замужем, но кинорежиссера статус девушки не остановил. Он настолько был ослеплен красотой, что решил — во что бы то ни стало добиться расположения. И сердце Майоровой растаяло. Узнав о романе, обманутый муж однажды заявился к Митту на разборки.

«Саша вышел к нему, раздетый по пояс. Господи, маленький, никудышный. Тот решил, что ему ничего не угрожает, а когда они пошли с Лилей в магазин, то она поставила его в очередь в кассу — и ушла совсем. Она была безмерно талантлива», — добавила Малюкова.

Несколько лет обманутый муж не давал развода Майоровой, которая уже родила сына Евгения от Митты. Но вскоре все же удалось уладить конфликт.

Известно, что Майорова одна из первых начала создавать детские книжки, а также сама сочиняла песни и занималась различными поделками, которые были бы интересны подрастающему поколению.

О времени и месте похорон пока не сообщается. Так же, как и о причинах кончины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 94-летняя мать композитора «Ласкового мая» Сергея Кузнецова хоронила сына.

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