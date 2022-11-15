Попала ребенком в морг и дружила с Высоцким: как сложилась судьба Лилии Майоровой

Вечером 14 ноября стало известно о смерти жены кинорежиссера Александра Митты Лилии Майоровой в возрасте 94 лет. В браке они прожили более полувека — все эти годы и предшествующие им для обоих оказались довольно насыщенными. 5-tv.ru решил вспомнить о них подробнее.

Лишенная детства

Лилия Майорова. Источник фото: Смертин Павел / ITAR-TASS / ТАСС

Лилия Майорова родилась 6 февраля 1928 года и была вынуждена начать работать уже в десять лет. Ее родители тяжело заболели и нуждались в уходе. К счастью, девочка умела хорошо шить. Денег на швейную машинку не было, поэтому все приходилось делать вручную.

Свои изделия она продавала на рынке — главным образом женские юбки. Кроме этого, маленькая Лилия отлично рисовала — это умение позволило ей продавать еще и расписные дивными цветами и узорами платки из марли. Девочка рисовала их акварелью и предупреждала покупателей, что стирать данные платки нельзя.

Тяжелый труд позволил выходить родителей. Однако в старших классах Лилия Майорова сама тяжело заболела тифом. Однажды она потеряла сознание, а очнулась уже в морге. К счастью, случайно заглянувший врач увидел, как девушка пошевелилась. Это спасло ей жизнь.

Эта история о тяжелом детстве в будущем вдохновит Александра Митта на съемки картины «Затерянный в Сибири», прообразом главной героини которой стала его жена. Критики говорят, что она вообще внесла огромный вклад в творчество мужа. Без нее едва ли он бы снял ленту «Гори, гори, моя звезда».

К слову, детство режиссера тоже выдалось сложным. В четыре года его маму арестовали, в восемь он оказался в детском доме из-за начала Великой Отечественной войны, а после ее завершения жил с отцом.

Любовь длиной в полвека

Александр Митта и Лилия Майорова. Источник фото: Матыцин Валерий / ITAR-TASS / ТАСС

Лилия Майорова и Александр Митта познакомились в издательстве «Малыш». Она работала там художником, а он приносил туда тексты. В тот момент Лилия уже была замужем за корреспондентом газеты «Правда». Однако Александра это остановить не смогло — он сразу влюбился в эффектную красавицу, которая вдобавок великолепно одевалась. В эпоху дефицита в этом ей помогало умение шить, а также придумывать необычные шарфы (с рукавами и капюшонами), шляпки и платья.

И будущий режиссер, и его будущая жена оказались трудоголиками. На этой творческой почве они и сошлись. При этом Александр Наумович рассказывал, что ему не пришлось совершать подвигов, чтобы добиться Лилии Моисеевны. Ее первого мужа — настоящего московского денди — многие недолюбливали. Расставание получилось запоминающимся: после того как супруг заявился к Митту на разборки, Лилия позвала его с собой в магазин, поставила в очередь и просто ушла насовсем.

Брошенный муж несколько лет отказывался давать развод. Лишь после того, как Лилия Майорова родила от Александра Митты сына Евгения, конфликт удалось уладить. К слову, их ребенок стал художником.

Поразительная карьера

Александр Митта и Лилия Майорова. Источник фото: © РИА Новости / Александр Семенов

Пока Александр Митта завоевывал любовь советских зрителей своими фильмами, Лилия Майорова покоряла сердца детей всего Советского Союза как книжный график. В частности, из обрезков бухгалтерских отчетов она создала книжку «Курочка-ряба» — своеобразный миниатюрный театр, доступный каждому ребенку. Книга оказалась невероятно успешной и многократно переиздавалась — во множестве стран и на разных языках.

В итоге издательство «Росгизместпром», в котором работала Лилия Майорова, перепрофилировали в «Детский мир», затем сменивший название на «Малыш». В нем художница проработала всю жизнь, сделав более 100 книг. Она сотрудничала с такими известными советскими художниками, как Виктор Чижиков, Евгений Чарушин, Михаил Скобелев, Анатолий Елисеев, Эрик Булатов.

Дружба с Владимиром Высоцким

Владимир Высоцкий. Источник фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler

Многим Лилия Майорова запомнилась не только как талантливейший специалист по книжной графике, но и как замечательный друг. В их доме с Александром Миттой в течение 20 лет каждый вечер проходили своеобразные творческие встречи с актерами, музыкантами, режиссерами и другими творческими людьми.

Бывал на них и известнейший российский бард Владимир Высоцкий. Он очень быстро стал другом семьи, причем в большей степени Лилии Майоровой. С ней он делился самыми сильными переживаниями и сокровенными тайнами. Она же их ревностно хранила до самого конца жизни и отказывалась выносить на суд общественности, несмотря на множество запросов от журналистов.

«Володю я очень любила, и он ко мне относился безукоризненно, как к подруге. И был всегда откровенен. При его жизни никогда ничего о нем не рассказывала. А уж после Володиной смерти тем более. Считаю это, мягко говоря, неприличным», — говорила однажды Лилия Майорова.

О времени и месте прощания с женой Александра Митта пока не сообщается. Причина смерти тоже неизвестна. Но ранее 5-tv.ru публиковал воспоминание о ней кинокритика Ларисы Малюковой.