Звезда сериала «Корни» готовится к шумному празднику по случаю дня рождения

Звезда сериала «Корни» и одна из ведущих актрис Театра им. Моссовета планирует отметить сразу два юбилея: свое 60-летие — 8 декабря и 40 лет работы в кино. По этому случаю в программе — шумные вечеринки и кино- и театральные премьеры. Об этом знаменитость рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Собеседница подчеркнула, что подарком к ее круглой дате стала премьера спектакля «БЕСприданница», состоявшаяся 12 ноября. Артистка в ней исполняет одну из главных ролей — Хариты Игнатьевны Огудаловой. Читатель пьесы Александра Островского хорошо помнит эту героиню — обедневшая дворянка, которая ничем и никем не брезгует, чтобы выдать дочь замуж. Хитрость, умение унижаться и врать — главное оружие на пути к цели. Непростой характер героини четко, до мелочей передала на сцене Елена Валюшкина.

«Как раз вот, начиная с восьмого, играю в театре — и Островского на сцене „Под крышей“, и здесь, на основной сцене, в том числе в постановке „Как важно быть серьезным“ по Оскару Уайльду… Потом вечериночку такую закажем в театре», — рассказала актриса.

А вот свой профессиональный юбилей — 40 лет в кино — она отметит в другом месте. Своих друзей и близких, коллег Елена планирует собрать под крышей московского Дома кино.

«В Доме кино будем вспоминать, чего я там натворила в кинофильмах, постараемся так весело отметить», — добавила знаменитость.

К слову, в ближайшее время зритель увидит актрису в новогодней киноленте «Елки», а еще долгожданной кинопремьере о космосе «Вызов», где Елена сыграла вместе с актерами Юлией Пересильд, Владимиром Машковым и другими звездными коллегами.

Всего же на счету актрисы более 70 ролей в кино и порядка 30 — в театре.

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