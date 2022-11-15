Без протокольного фото: чем удивил первый день саммита G20

Но главная интрига еще в силе — примет ли «большая двадцатка» итоговое коммюнике.

На острове Бали уже жарко! И в прямом, и в переносном смысле. Под палящим индонизийским солнцем сегодня стартовал саммит G20 и уже не без скандалов — традиционной общей фотографии не было. Но главная интрига еще в силе. О ней и не только с места событий Николай Иванов.

Повсюду военные, полиция и даже передвижная лаборатория радиационного контроля. Журналистов в отель Kempinski — главную площадку G20 — не пускают. Дают снять буквально несколько секунд.

Кортежи будут подъезжать к символу «большой двадцатки», но никакого совместного фото не будет, флагов так же нет. Журналистов прогоняют, чтобы те не смогли подглядеть, как американские спецслужбы готовятся занять позиции к приезду Джо Байдена.

«У вас должна быть повязка на руке, чтобы мы вас пропустили», — объясняет охрана.

Индонезийцы выпроваживают журналистов за оцепление с природной вежливостью, но настойчиво: «Извините, извините, извините».

За оцеплением наводят последние штрихи перед встречей «большой двадцатки» и разгружают фургон с ланч-боксами.

«Это еда для гостей?»

«Да».

«Рыба или мясо?»

«Мясо, сэр».

Еще восемь утра, но на Бали уже пекло — плюс 27, а ощущается как плюс 34. И почти 100% влажность. В какой-то момент даже местные репортеры не выдерживают и снимают обувь.

На встрече не было премьера Камбоджи: он получил положительный тест на коронавирус. Глава МИД России Сергей Лавров приехал в отель Kempinski вместе с министром финансов Антоном Силуановым. По пути жители острова встречали их аплодисментами.

На площадке саммита — оркестр и красная дорожка. У всех кортежей дополнительная индонезийская охрана на мотоциклах с автоматами наперевес.

Байден совсем не торопился и опоздал на 36 минут. Причем его кортеж опять занял всю улицу. Постоянный спутник американского президента за границей — машина реанимации и специально обученный человек — вдруг тот заблудится и свернет с красной не на ту дорожку.

Пленарное заседание проходит в закрытом режиме. Только вступительное слово хозяина встречи — президента Индонезии. По-восточному иносказательно.

«Мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны, также нельзя допустить его разделения на части. На всех нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и людьми всего мира», — заявил Джоко Видодо.

Главная интрига саммита — примет ли «большая двадцатка» итоговое коммюнике. Вашингтон и сателлиты собирались упомянуть о максимальном давлении на Россию, и понятно, что Москва на подписание такого документа не пойдет. Американские издания сообщали, что президент Индонезии даже лично просил западных лидеров смягчить риторику.

В перерывах между пленарными сессиями российский министр иностранных дел встречался со своим китайским коллегой — Ван И. В переговорах — полное понимание и доверие, в отличие от общего фона саммита. Ведь страны НАТО грозились изолировать Россию прямо на Бали.

Бали только кажется райским островом, но на самом деле находится в регионе, известном как огненное кольцо: здесь два действующих вулкана. Обстановка на саммите под стать — слишком много противоречий в некогда солидарном клубе единомышленников.