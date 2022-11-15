Актрису Ауг с дочерью выселили из московской однушки за плохое поведение

Бывшая свекровь знаменитости заявила, что после смерти сына ее экс-невестка оборвала все контакты с семьей.

Актрису Юлию Ауг вместе с дочерью выписала из квартиры бывшая свекровь. По информации 5-tv.ru, 74-летняя москвичка пришла в суд и заявила, что после смерти сына ее бывшая невестка совершенно перестала общаться с семьей. Со слов женщины, Юлия не уважает старшее поколение и не навещает семью бывшего мужа, и вообще вместе с дочкой Полиной ведет паразитарный образ жизни.

Тушинский районный суд услышал аргументы бывшей свекрови актрисы и выписал Юлию Ауг и ее дочь Полину Золотухину из московской однушки. Решение суда появилось на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Сама Юлия Ауг в судебном деле не участвовала и на квартиру никогда не претендовала. Актриса сменила фамилию на Клеттенберг и уже полгода как проживает в Эстонии. Однако сама Ауг утверждает, что навсегда на балтийские берега не переезжала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский журналист Михаил Шахназаров осудил Юлию Ауг после ее одобрительных речей о сносе танка-памятника Т-34 в Нарве.