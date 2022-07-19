Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Больше не Ауг: звезда сериала «Екатерина» сменила фамилию из-за хейта

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 030

Юлия Ауг сменила фамилию на Клеттенберг после возвращения в РФ

Больше не Ауг: звезда сериала «Екатерина» сменила фамилию из-за хейта

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Старая фамилия знаменитости созвучна с австрийской винтовкой Steyr AUG.

Актриса Юлия Ауг изменила свою короткую фамилию на Клеттенберг. Недавно артистка вернулась в Россию из Эстонии, куда уехала после начала специальной военной операции. Однако на родине звезда оказалась у разбитого корыта — все театры разорвали с ней связи. Без работы знаменитость осталась из-за ранних высказываний против действий ВС РФ на Украине.

Еще в 2014 году актриса раскритиковала воссоединение России с Крымом, за что многие россияне отвернулись от нее. Теперь ситуация усугубилась и даже возвращение в Москву не убедило поклонников в искренности артистки.

Общественность уверена, что Юлия отказалась от старой фамилии из-за хейта. Это же отметил публицист Михаил Шахназаров. По его мнению, звезда стесняется родной фамилии из-за созвучия с австрийской винтовкой Steyr AUG.

«А чего Ауг фамилию сменила? Название винтовки актрису скомпрометировало или Клеттенберг — это подпольный псевдоним?» — с иронией отметил он в своем Telegram-канале.

Юлия далеко не первая артистка, которую раскритиковал Шахназаров. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как он назвал телеведущую Ксению Собчак необразованной из-за критики религии.

Тема:
Специальная военная операция России
19 июл
Российские военные ликвидировали до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожье
19 июл
В Минобороны Украины пригрозили уничтожить Черноморский флот и вернуть Крым
19 июл
ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области
19 июл
Российские военные доставили 50 тонн продовольствия в поселки под Харьковом
19 июл
Власти ДНР разоблачили фейк о 300 жертвах в драмтеатре Мариуполя
19 июл
Помоют, постирают и накормят: в Донбасс приехал уникальный поезд-баня
19 июл
Ни шанса на спасение: как ВС РФ уничтожают украинских боевиков из «Гиацинтов»
19 июл
Полковник из США Макгрегор заявил о провале Байдена в битве с РФ за Украину
19 июл
«Не освободители, мы каратели»: жительницы Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ
19 июл
Гостинцы НАТО, наркотики и рапорт Зеленскому: что осталось от ВСУ на НПЗ под Лисичанском
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
56.56
-1.27 57.15
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

13:56
«Финальный аккорд?» — Садальский рассказал о тяжелой болезни Русланы Писанки
13:52
Воспаление мозга и даже смерть: ТОП-5 опасных инфекций на курортах
13:45
Внутренний дедлайн: Захарова рассказала анекдот про Зеленского и вступление Украины в ЕС
13:38
Безработная Борисова обиделась на кавалеров, отказывающих ей в деньгах
13:34
Российские военные ликвидировали до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожье
13:31
Больше не Ауг: звезда сериала «Екатерина» сменила фамилию из-за хейта

Сейчас читают

Эндокринолог Поляков назвал продукты, помогающие печени
Церемония прощания с Георгием Ярцевым проходит в «Спартаке»
Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева
К каким зубным врачам нельзя ходить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год