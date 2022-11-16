Сбежавшие из РФ Пугачева и Галкин* поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 190

Певица Пугачева поздравила своего супруга с 21-й годовщиной свадьбы

Сбежавшие из РФ Пугачева и Галкин* поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Пользователи сети уличили певицу в изменах экс-супругу Филиппа Киркорова.

Сбежавшие из России звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин* поздравили друг друга с 21-й годовщиной свадьбы.

На своей странице в соцсети певица опубликовала фото с букетом цветов, которые ей прислал в честь знаковой даты гастролирующий юморист.

«Сегодня наш праздник, любимый. Вместе 21 год. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», — подписала снимок Пугачева.

Галкин в комментариях пообещал тоскующей супруге «приехать на все деньки».

Пользователи сети принялись бурно комментировать годовщину свадьбы опальных звезд. При этом они вспомнили, что певица объявила о разводе с экс-супругом Филиппом Киркоровым только в 2005 году. Соответственно, ее отношения с Галкиным никак не могут длиться 21 год, если только она не встречалась несколько лет с юмористом за спиной у Киркорова.

«А откуда 21 год? Они с Филиппом расстались в 2005 году. Что-то не складывается»;

«Значит рога у Фили были с 2001 года. И эти люди учат нас как жить правильно!»;

«Филя пять лет почти рогатый ходил»;

«С Филей развелась только в 2005 году. Было «танго втроем», — комментируют подписчики.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актриса и радиоведущая Яна Поплавская уличила певицу Аллу Пугачеву в «переобувании». В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором исполнительница с почтением говорит о президенте России Владимире Путине, называет его человеком слова и обещает голосовать за «Единую Россию».

* — признан иноагентом в РФ.

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