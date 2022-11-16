Ни один из них: почему наследники Поплавской не могут покинуть Россию

Знаменитая артистка гордится своими детьми, однако не все так безоблачно.

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская объяснила, почему ее сыновья Клим и Никита намерены оставаться в России несмотря ни на что. В программе на федеральном канале артистка вспомнила о своем первом замужестве с режиссером Сергеем Гинзбургом, от которого мальчики появились на свет.

Звезды прожили вместе 25 лет, но брак их нельзя назвать счастливым. Поплавская не любила выносить сор из избы и поэтому публика только теперь узнала, что Яна Евгеньевна трижды собиралась подавать на развод. После первых десяти лет семейной жизни актриса сняла розовые очки и увидела постоянные измены супруга.

Артистка заявила, что навсегда разочаровалась в бывшем муже. По ее словам, именно неудачный брак убил в ней веру, что «человек с еврейскими корнями может быть хорошим мужем и отцом». Звезда отметила, что больше никогда не хочет видеть Гинзбурга.

К слову, Клим и Никита вполне могут эмигрировать в Израиль благодаря еврейским корням. Однако делать они этого не собираются, потому что любят свою страну.

«Мои дети могли бы уехать. Ведь еврейство очень помогает им сделать это. Но ни один из моих сыновей даже не озвучил эту мысль. Они патриоты!» — сказала актриса.

Сама артистка тоже во всем поддерживает Россию. Она не поддалась антироссийским настроениям и регулярно участвует в программах помощи жителям Донбасса. Также звезда очень негативно отзывается о тех, кто покинул родину после февраля. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Поплавская уличила Пугачеву в лицемерии.