В Мелитополе при взрыве самодельной бомбы ранен чиновник местной ВГА

В Мелитополе Запорожской области при срабатывании самодельного взрывного устройства (СВУ) получил ранения чиновник местной военно-гражданской администрации (ВГА).

По информации 5-tv.ru, взрыв произошел у жилого многоквартирного дома № 6 по бульвару 30-летия Победы. Злоумышленники заложили бомбу в двух метрах от подъезда, в котором проживает пострадавший чиновник.

В Мелитополе прозвучал взрыв у жилого дома. Фото: 5-tv.ru

Мужчину 41 года госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы, у него диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, многочисленные осколочные ранения лица, обеих кистей рук, правого бедра, правой голени и левого коленного сустава.

В Мелитополе прозвучал взрыв у жилого дома. Фото: 5-tv.ru

Мощность СВУ составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли металлические болты диаметром шесть, восемь и десять миллиметров, которые использовались в качестве поражающих элементов.

В Мелитополе прозвучал взрыв у жилого дома. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при взрыве самодельной бомбы в здании Генпрокуратуры Луганской народной республики погибли генеральный прокурор Сергей Горенко и его заместитель.