Захарова о попытке провокации в отношении Лаврова: «Еще одна такая же»

Даже важные политические события порой не обходятся без курьезных ситуаций.

Попытка провокации во время визита в Камбоджу была совершена против главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно все организовала, вдруг прорывается, буквально прорывается, хотя речь идет только об аккредитованных, проверенных журналистах, некая дама… Сложно сказать, кого и как она представляла», — сказала дипломат.

Она добавила, что поведение женщины было очень странным, что может говорить о провокации. Виновница произошедшего не задала ни одного вопроса и попыталась дотронуться до политика телефоном. После попыток выяснить, к какому СМИ она относится, женщина стала прятаться и скрываться.

«Вы помните, знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова — „вы больные, девочки“ — родилась ровно после такой же ситуации. Вот здесь, видимо, была еще одна такая же», — прокомментировала Захарова, вспоминая подобный случай в феврале 2020 года.

Тогда журналистки Грузии кинулись на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Репортеры пытались узнать, поедет ли Лавров на совещание комитета министров Совета Европы. Лавров раскритиковал их. Глава МИД РФ посетил Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лавров завершил программу на саммите G20.