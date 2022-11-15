Глава МИД Лавров завершил программу на саммите G20 и вылетел в Россию
Сергей Лавров провел несколько важнейших встреч и принял участие в заседаниях по вопросам энергетической и продовольственной безопасности.
Фото: www.globallookpress.com / Mission of Russia EU
Министр иностранных дел Сергей Лавров завершил участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) и возвращается в Россию.
Несколькими часами ранее Сергей Лавров принял участие в заседаниях, посвященных вопросам энергетической и продовольственной безопасности, а также сфере здравоохранения.
Кроме того, глава российской дипломатии провел несколько важнейших встреч: с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой МИД КНР Ван И.
В ответ на вопрос о текущих взаимоотношениях между Россией и Европейским союзом Сергей Лавров ответил, что «в душе у Евросоюза потемки».
К слову, как только Сергей Лавров прибыл на саммит G20 на остров Бали, западные СМИ распространили лживые публикации, согласно которым российскому дипломату стало плохо и его экстренно госпитализировали. Сергей Лавров вышел на связь и показал на видео: с ним все хорошо, работает на свежем воздухе. Сергей Викторович посоветовал западным журналистам быть честнее, а россиян поблагодарил за заботу и с улыбкой передал им теплый привет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лавров назвал условия, выдвинутые Киевом для начала переговоров, нереалистичными.
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