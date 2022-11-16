Польша инициировала созыв Совета НАТО по четвертой статье

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Польша инициировала созыв Совета НАТО по четвертой статье основного договора

Польша инициировала созыв Совета НАТО по четвертой статье

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти страны намерены заявить об угрозе территориальной целостности и суверенитету.

Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау.

«Этот пункт основного договора альянса гласит, что, если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами — членами в рамках НАТО», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Он подчеркнул, что речи о применении пятой статьи договора (обязывающей страны альянса защищать друг друга — Прим. ред.) не идет.

Вечером 15 ноября власти Польши заявили, что одна или две ракеты упали на востоке страны, у границы с Украиной, убив двух человек. Ответственность за это польская сторона возложила на Россию. В свою очередь Минобороны РФ отвергло обвинения Польши, назвав их «провокацией в целях эскалации обстановки».

Позднее президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров G7 назвал маловероятным то, что ракеты в Польшу запустили из России. В Белом доме и Пентагоне к публикациям в польской прессе также отнеслись крайне осторожно и не подтвердили информацию об упавших ракетах.

После этого президент Польши Анджей Дуда признал, что точных данных о том, кто именно выпустил ракеты, нет. Он лишь отметил, что они «скорее всего произведены в России».

Ранее в этот день американское информагентство Associated Press со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников США сообщило, что упавшая на востоке Польши и убившая двух человек ракета была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую ракету.

Как сообщал 5-tv.ru, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита «большой двадцатки» заявил о непричастности РФ к падению ракет в Польше.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
60.31
-0.09 62.63
0.47
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 ноября

Последние новости

13:16
Дочь покойной Юлии Началовой рассказала, как пережила смерть мамы
13:14
Минобороны: все выпущенные ракеты ВС РФ попали точно в назначенные цели
13:10
Несчастливый билет: десятки петербуржцев стали жертвами турагента
13:06
«Рядом со мной будет настоящая леди»: какая жена нужна Тимуру Батрутдинову
12:55
Прокачку нефти по «Дружбе» остановили после удара по украинской территории
12:55
Польша инициировала созыв Совета НАТО по четвертой статье

Сейчас читают

Сбежавшая в Литву певица Монеточка отправится в тур
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
Проблемные мужчины: какие сигналы не стоит игнорировать
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика