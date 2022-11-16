Польша инициировала созыв Совета НАТО по четвертой статье

Власти страны намерены заявить об угрозе территориальной целостности и суверенитету.

Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау.

«Этот пункт основного договора альянса гласит, что, если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами — членами в рамках НАТО», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Он подчеркнул, что речи о применении пятой статьи договора (обязывающей страны альянса защищать друг друга — Прим. ред.) не идет.

Вечером 15 ноября власти Польши заявили, что одна или две ракеты упали на востоке страны, у границы с Украиной, убив двух человек. Ответственность за это польская сторона возложила на Россию. В свою очередь Минобороны РФ отвергло обвинения Польши, назвав их «провокацией в целях эскалации обстановки».

Позднее президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров G7 назвал маловероятным то, что ракеты в Польшу запустили из России. В Белом доме и Пентагоне к публикациям в польской прессе также отнеслись крайне осторожно и не подтвердили информацию об упавших ракетах.

После этого президент Польши Анджей Дуда признал, что точных данных о том, кто именно выпустил ракеты, нет. Он лишь отметил, что они «скорее всего произведены в России».

Ранее в этот день американское информагентство Associated Press со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников США сообщило, что упавшая на востоке Польши и убившая двух человек ракета была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую ракету.

Как сообщал 5-tv.ru, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита «большой двадцатки» заявил о непричастности РФ к падению ракет в Польше.