Терапевт объяснила, почему нельзя ходить в промокшей обуви

Если вы промочили ноги, нужно быстрее переобуться, и дело не только в дискомфорте.

Промокшая в холодный сезон обувь может стать причиной возникновения простуды и обморожений. Также она может спровоцировать грибковые заболевания. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Когда обувь мокрая, идет активный отток тепла от организма. Организм теряет тепло, что чревато переохлаждением. Это влечет за собой снижение иммунитета и развитие простудных заболеваний», — рассказала эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Терапевт считает, что из-за переохлаждения организм теряет возможность организма противостоять вирусам и бактериям. Поэтому, если вы промочили ноги, нужно быстрее переобуться. Если такой возможности нет, можно вытереть ноги, сменить носки и постелить в обувь стельки.

Однако если вы не можете сделать даже этого, просто больше двигайтесь, а лучше найдите теплое место. Можно шевелить пальцами ног, переступать с ноги на ногу, приплясывать.

Как ранее писал 5-tv.ru, тело человека может предупреждать о приближающемся стрессе.