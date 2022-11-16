Терапевт объяснила, почему нельзя ходить в промокшей обуви

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 28

Терапевт Чернышова: промокшая обувь может стать причиной возникновения простуды

Терапевт объяснила, почему нельзя ходить в промокшей обуви

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Если вы промочили ноги, нужно быстрее переобуться, и дело не только в дискомфорте.

Промокшая в холодный сезон обувь может стать причиной возникновения простуды и обморожений. Также она может спровоцировать грибковые заболевания. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Когда обувь мокрая, идет активный отток тепла от организма. Организм теряет тепло, что чревато переохлаждением. Это влечет за собой снижение иммунитета и развитие простудных заболеваний», — рассказала эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Терапевт считает, что из-за переохлаждения организм теряет возможность организма противостоять вирусам и бактериям. Поэтому, если вы промочили ноги, нужно быстрее переобуться. Если такой возможности нет, можно вытереть ноги, сменить носки и постелить в обувь стельки.

Однако если вы не можете сделать даже этого, просто больше двигайтесь, а лучше найдите теплое место. Можно шевелить пальцами ног, переступать с ноги на ногу, приплясывать.

Как ранее писал 5-tv.ru, тело человека может предупреждать о приближающемся стрессе.

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