Сборная США включила радужный флаг в свой герб перед ЧМ по футболу в Катаре

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Таким образом, мусульманскому государству придется мириться с толерантной повесткой приезжих стран-участниц.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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В дни Чемпионата мира по футболу Катару предстоит пройти испытание толерантностью. Королевство, которое живет по законам шариата, вот-вот наводнят болельщики из разных стран, в том числе представители ЛГБТ.

Во избежание конфликтных ситуаций британская авиакомпания Virgin Atlantic временно настояла на гендерно привычных юбках для стюардесс и брюках для стюардов. А вот сборная США, напротив, перед мундиалем изменила свой герб, включив в него радужный флаг.

Организаторы турнира, да и сам эмир Катара заявляют, что будут рады всем гостям независимо от их ориентации, однако предостерегли от публичных проявлений чувств и призвали проявить уважение к местной культуре и традициям.

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