Представитель Кремля рекомендовал польской стороне быть более сдержанной в своих заявлениях.

Главной причиной падения украинской ракеты С-300 на польской территории стали действия Штатов и Североатлантического альянса. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Американцы говорят в парадигме „если бы не было того-то, то и не было бы этого“. Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — сказал официальный представитель Кремля.

Перед этим Песков рекомендовал польской стороне сдерживаться в своих словах, комментируя падение ракет. Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль стал свидетелем русофобской реакции, которая не основана на реальных данных. Почти такой же, как и в то время, когда произошла диверсия на Северных потоках.

До этого официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон сказала, что США считают РФ ответственной за инцидент с упавшими в Польше ракетами, не дожидаясь итогов расследования случившегося. Она подчеркнула, в Вашингтоне полностью доверяют варшавскому расследованию.

Несколько дней назад польские издания сообщали о попадании ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки.