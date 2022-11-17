Песков назвал США и НАТО первопричиной ситуации с Польшей

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 61

Песков считает, что первопричиной инцидента с ракетами в Польше являются НАТО и США

Песков назвал США и НАТО первопричиной ситуации с Польшей

Фото: Reuters / 2022 Thomson Reuters

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Представитель Кремля рекомендовал польской стороне быть более сдержанной в своих заявлениях.

Главной причиной падения украинской ракеты С-300 на польской территории стали действия Штатов и Североатлантического альянса. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Американцы говорят в парадигме „если бы не было того-то, то и не было бы этого“. Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — сказал официальный представитель Кремля.

Перед этим Песков рекомендовал польской стороне сдерживаться в своих словах, комментируя падение ракет. Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль стал свидетелем русофобской реакции, которая не основана на реальных данных. Почти такой же, как и в то время, когда произошла диверсия на Северных потоках.  

До этого официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон сказала, что США считают РФ ответственной за инцидент с упавшими в Польше ракетами, не дожидаясь итогов расследования случившегося. Она подчеркнула, в Вашингтоне полностью доверяют варшавскому расследованию.

Несколько дней назад польские издания сообщали о попадании ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки.

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