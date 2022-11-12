Опубликованы новые данные о подрыве ниток «Северного потока»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 73

Wired: незадолго до взрыва в районе «Северного потока» проходили два неопознанных судна

Опубликованы новые данные о подрыве ниток «Северного потока»

Фото: Zuma \ TASS

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Тема:
Северный поток

У кораблей были отключены датчики локации.

В вопросе о том, кто мог взорвать российские трубопроводы, появились новые подозреваемые. Издание Wired сообщает, что в районе диверсии были замечены два судна, которые при этом пытались скрыть свое местоположение.

«Два больших корабля с отключенными датчиками появились вокруг мест утечки за несколько дней до того, как они были обнаружены», — приводит издание анализ компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных.

«Фоторобот» подозреваемых очень размытый. Установлено, что два «темных корабля», каждый длиной от 95 до 130 метров, прошли в нескольких милях от мест утечки «Северного потока-2».

«У них были выключены маяки, а это означало, что не было никакой информации об их перемещении, и они пытались скрыть информацию о своем местоположении и общую информацию от мира», — сообщает генеральный директор и соучредитель SpaceKnow Джерри Яворницкий.

Представитель компании добавил, что в настоящий момент они анализируют изображения с нескольких спутниковых систем и с помощью машинного обучения пытаются идентифицировать прошедшие над местом взрыва корабли.

В НАТО не стали комментировать новые данные о диверсии на российском газопроводе, но отметили, что считают инцидент «преднамеренным и безответственным актом саботажа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспечность Лиз Трасс выдала виновников подрыва «Северного потока».

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