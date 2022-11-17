Польский скандал из-за стиральной машинки показал боль Европы из-за Украины

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 265

NYT: отказ подарить стиральную машину украинцам спровоцировал скандал в Польше

Польский скандал из-за стиральной машинки показал боль Европы из-за Украины

Фото: www.globallookpress.com / kai-creativ , via www.imago-imag

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Политические проблемы просочились в повседневную жизнь простого населения, и это теперь невозможно игнорировать. Поляки жалуются, что обделены вниманием своих властей, которые устремили взоры на Киев.

Польский историк Анджей Компа раскритиковал пост в соцсетях от жителя местного города Лодзь, который предложил подарить стиральную машину любому человеку, но только не украинцу. Подобная дискриминация сильно возмутила его и в комментариях под публикацией развязался настоящий скандал. Об этом сообщила газета The New York Times.

Все началось с того, что Компа увидел в сообществе города публикации о бесплатной передаче ненужных вещей. В одной из них местный житель выставил стиральную машину и пообещал отдать любому желающему, если тот «не украинец».

Историк всегда любил польские общество за «беспрецедентную щедрость» по отношению к приезжим и беженцам, поэтому подобное поведение сильно разочаровало его. Он написал, что объявление является «откровенной дискриминацией» и спросил автора, чем его слова отличаются от ненавистной таблички «места только для белых» в автобусах.

В публикации сказано, что на комментарий Компа отреагировали много людей. Некоторые из них встали на его сторону, а многие раскритиковали точку зрения историка и отозвались об украинских беженцах не в лучшем свете.

Возмущенная часть комментаторов спросила у Анджея: почему он сам не купит стиральную машину и не подарит ее беженцам, раз такой ярый приверженец щедрости, но не ответил. В том числе поляки выразили недовольство тому, что граждане Украины «продолжают получать больше, чем мы».

В ответ на волну критики Компа выразил мнение, что Польша устала от напряженной ситуации на Украине. Сейчас граждане больше заняты собственными проблемами. Ведь жизнь стала труднее из-за стремительно растущей инфляции, которая сейчас уже на уровне 18%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания сворачивает программу для украинских беженцев.

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