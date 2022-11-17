Байден отверг слова Зеленского про падение ракеты в Польше

Украинская сторона использует каждую возможность беспочвенно обвинить Россию в чем-либо.

Президент США Джо Байден отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ракеты, упавшие в Польше, якобы не были украинскими. Об этом сообщил корреспондент Reuters в Белом доме.

«Это не доказательство», — приводится комментарий Байдена.

До этого Зеленский заявлял журналистам, что упавшая на польской территории ракета не принадлежала Незалежной.

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — говорил политик.

Польские СМИ распространили данные о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную в населенном пункте у границы. В результате инцидента погибли два человека. Украинская сторона сразу обвинила в случившемся РФ, призвав западные страны принять меры в отношении России.

В Минобороны РФ домыслы о вероятном отношении России к инциденту назвали провокацией. Также в оборонном ведомстве указали, что Вооруженные силы не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Кроме того, отмечено, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого назвали первопричиной ситуации с Польшей.