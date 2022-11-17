Элизабет Херли показала свое тело в дерзком бикини на видео из ванной

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Британская знаменитость продемонстрировала, что женщина может выглядеть очень горячо даже в 57 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; Instagram* / elizabethhurley1

Читайте нас в: Дзен Новости

Британская актриса и фотомодель Элизабет Херли с гордостью продемонстрировала, как может выглядеть женщина в 57 лет. Стройную фигуру в дерзком бирюзовом бикини она продемонстрировала на видео, опубликованном в ее соцсетях.

«Снова в бикини», — подписала актриса ролик.

Пикантный образ дополнили солнцезащитные очки и распущенные волосы. Такой наряд очень понравился подписчикам знаменитости.

«Она выглядит лучше большинства 18-летних девушек. Как ей это удается? Сделка с дьяволом?» — гласят комментарии интернет-пользователей под публикацией.

Поклонники гадают, в чем секрет стройности и красоты актрисы в таком возрасте. Ведь как признавалась сама Херли, спорт она не любит. Зато артистка отмечала, что исключила из своего рациона сладкое, фаст-фуд, макароны и хлеб.

Особую популярность Элизабет Херли принес роман с актером и одним из главных красавцев Голливуда Хью Грантом. Однако их отношения не сложились из-за неверности мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Хью Грант оправдал измену Элизабет Херли с проституткой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
60.39
0.04 62.57
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

Последние новости

22:51
По еврейским традициям: дочь Леонида Парфенова вышла замуж в Израиле
22:42
Панда Жуи из Московского зоопарка устроил посетителям снежное шоу
22:33
Екатерина Гордон назвала новорожденного сына необычным именем
22:24
НМ ДНР показала кадры штурма опорного пункта ВСУ под селом Невельское
22:15
Элизабет Херли показала свое тело в дерзком бикини на видео из ванной
22:06
Футболисты сборной России не смогли обыграть команду из Таджикистана

Сейчас читают

Собравший судиться с Левкиным Алибасов не явился на первое заседание
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Тест: как распознать алкоголика за одно застолье
3 самых глупых и вредных "оздоравливающих" совета из интернета

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика