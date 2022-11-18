Психолог рассказала, как влияет на ребенка сравнение с другими

Самооценка — это представление человека о себе, о том, насколько он хорош в сравнении с другими людьми. Как же не загубить ее у чада?

Иногда родители в воспитании своего ребенка совершают ошибки. Они зачастую сравнивают его с другими детьми, чем убивают детскую самооценку. Почему так делать не стоит, рассказала психолог Валентина Коробова.

Специалист указала, что самооценка — это суждение человека, о том, насколько он хорош, о том, как его видят окружающие. Ребенок же рождается без представления о самом себе, а его самооценка формируется в течение всего детства, в процессе взаимодействия с окружающими и родителями.

«Родители для него не только авторитет, но и оплот безопасности и комфорта, в котором он ищет поддержку и любовь. Ребенок очень зависит от всего, что ему дают родители в эмоциональном плане, и чувствителен к проявлениям эмоций. Из того, как взрослые реагируют на ребенка, одобряют или не одобряют его, ругают или хвалят, складывается представление ребенка о себе», — отметила психолог в беседе с Сибкрай.ru.

Эксперт добавила, что слыша частое неодобрение, у ребенка появляется мысль о том, что он недостаточно хорош. Это приводит к заниженной самооценке, стеснительности и безынициативности. За что после, возможно, родители будут упрекать его.

Также удар по психике наносит сравнение ребенка с другими, более «успешными» детьми. Он будет слышать, что он плохой, и станет думать, что родители его не любят.

Валентина Коробова посоветовала ставить своему малышу в пример его самого в качестве стимула. Например, напоминать, что в прошлый раз он получил пятерку, потому что хорошо подготовился.

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