Певица Татьяна Буланова выходит замуж за молодого бизнесмена

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 387

Избранник певицы младше ее на 19 лет, но влюбленных разница в возрасте ничуть не смущает.

Певица Татьяна Буланова выходит замуж за молодого бизнесмена

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Спустя два года отношений 53-летняя Татьяна Буланова и 34-летний Валерий Руднев решили пожениться. Радостной новостью певица поделилась в социальных сетях, не забыв похвастаться, что возлюбленный подарил ей кольцо с бриллиантами.

В эксклюзивном интервью для программы Пятого канала «Светская хроника» Татьяна Буланова признавалась, что ей в этом возрасте уже смешно смотреть на себя как на невесту. Однако певица очень хочет детей. Правда, в планах суррогатное материнство, ведь несколько лет назад Татьяна заморозила яйцеклетки.

«Валера, честно говоря, он хочет усыновить какого-то ребенка. Ну, кого-то. Вот и он сказал: „В любом случае, даже вот кого-то, если сурмама какая-то родит, все равно еще усыновить кого-то, чтобы как бы какое-то вот сделать счастье“», — объяснила певица.

От двух предыдущих браков у Татьяны есть двое взрослых сыновей. Дату третьей свадьбы Буланова пока держит в секрете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова рассказала о планах суррогатного материнства.

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