Глава Незалежной сам путается в своих заявлениях и только смешит весь мир.

Официальный представитель МИД РФ иронично отреагировала на заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии коррупции на Украине. По ее словам, теперь главе Незалежной нужно браться за наркоманов, раз коррупционеров в его государстве больше нет.

«Зеленский провозгласил, что с Украины уехали все коррупционеры и коррупции на Украине теперь нет. Судя по всему, не в них была проблема. Пора браться за наркоманов», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что в последнее время Зеленский часто выдает странные заявления, в которых сам начинает путаться. Например ранее он отмечал, что упавшие ракеты в Польше именно российские. Несмотря на то, что даже польский лидер Анджей Дуда назвал их украинскими, главу Незалежной это не остановило. Однако последнее заявление президента уже другое — он сказал, что не уверен на 100% в своей правоте.

Американцы, например, давно вывели украинского лидера на чистую воду. Местная журналистка и телеведущая Кэндис Оуэнс вообще назвала Зеленского «грязным актером», который хочет развязать Третью мировую войну.

Впрочем, после польского провала критика в сторону президента Украины идет чуть ли не со всего мира. Один только его пост в соцсетях разозлил как британцев, как американцев, так и китайцев. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского закидали негативными комментариями в Twitter.