Беременная актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян стали мужем и женой

Актриса Лиза Моряк и кинорежиссер Сарик Андреасян узаконили свои отношения спустя три года. В ЗАГС невеста пришла в белоснежном платье и роскошной лисьей шубе, с уже заметно округлившимся животом, вместо туфель на шпильке выбрала удобные мокасины, более подходящие для «беременяшки». Ее избранник надел бежевый костюм-тройку, без галстука с расслабленно расстегнутыми верхними пуговицами белой рубашки. По пути артистка снимала для социальных сетей видео, показывала себя нарядную и жениха — гордого и веселого.

«Ребята, едем на свадьбу. Едем расписываться, родственников никого не позвали, все обиделись, но я просто не хотел смотреть, как мои родственники плачут и портят мне роспись», — с улыбкой по дороге в ЗАГС рассказывал Андреасян.

Как выяснилось, без пышного торжества родственников жениха все же не оставят. Молодожены предупредили, что готовятся отметить важное событие максимально ярко и богато, но немного позже. Об этом Моряк сообщила своим подписчикам в личном блоге после публикации фотографий с церемонии бракосочетания.

«Это была просто роспись. В новом году планируем устроить свадьбу года в особняке 2500 квадратов, будем гулять от Еревана до Твери. Вы что, думаете, Сарик оставит это без армянских понтов?» — писала актриса.

Моряк поделилась, что впервые узнала о будущем муже в феврале 2017 года, когда вышел его фильм «Защитники». Артистка призналась, что зашла тогда на его страницу в соцсети и даже не подписалась. В следующем году режиссер уже утвердил ее на роль в своей очередной ленте, летом 2018-го произошло очное знакомство. А дальше, говорит Моряк, все было как в кино… Сказку своим сарказмом немного разбавил в день бракосочетания возлюбленный восторженной актрисы.

«Моя официальная жена. Хотя я отношусь спокойно ко всем официальным регалиям, моей девочке это важно! Я горжусь своей женой! Красивая, смелая, талантливая, смешная! Такую грех не взять в жены и грех не любить! Да и что тут скромничать, повезло ей со мной! Говорят, что она может отжать у меня 50% моего будущего состояния! Хорошо, что купил машину до росписи. Люблю тебя», — написал в личном блоге жених.

Для актрисы брак с Андреасяном стал первым. Ее суженый повел даму под венец уже второй раз. Незадолго до романа с Моряк он развелся с Аленой Тимченко после семи лет совместных лет. От этого союза у режиссера двое детей — сыновья Марк и Мартин. Ранее, писал 5-tv.ru, Сарик Андреасян и Лиза Моряк раскрыли пол их будущего ребенка.

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