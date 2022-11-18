На Москву обрушился снегопад, который продлится три дня

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В столице уже выпала половина декабрьской нормы осадков. На улицах работают сотни единиц уборочной техники.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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На Центральную Россию прямо сейчас надвигается белая стена непогоды. В эти минуты в Москве начинается снегопад, который, по самым робким прогнозам, закончится только к понедельнику.

И это при том, что в городе уже выпала половина декабрьской нормы — до десяти сантиметров снега. На улицах уже сотни единиц уборочной техники.

Огромные дыры в асфальте появились в Петербурге после первых снегопадов

В Петербурге пока снега нет, но Северную столицу ждет другое испытание. Уже завтра температура пойдет резко вниз и к выходным местами опустится до минус десяти градусов. Городские службы уже начинают давать больше тепла в жилые дома.

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