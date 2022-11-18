Россиянам станет проще продать жилье, купленное с использованием маткапитала

Сейчас из-за так называемых детских долей органы опеки одобряют только те сделки, в которых новая квартира больше предыдущей по площади.

В России хотят упростить продажу квартир с так называемыми детскими долями. Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, пишут «Известия».

Планируется разрешить обмен части жилплощади, принадлежащей ребенку, на аналогичную в квартире ближайшего родственника. То есть семья сможет обменять долю ребенка, а затем спокойно продавать квартиру, покупать новую и вновь производить обмен.

Сейчас такая схема запрещена. Получается, что семья, которая купила жилье с использованием материнского капитала, просто не может его потом продать. Органы опеки одобряют только те сделки, где новая квартира больше по площади, чем предыдущая.