Много фактов указывают на то, что упавшие ракеты в селе Пшеводув принадлежат ВСУ, но глава Украины продолжает отрицать это. Зачем?

Падение ракет в Польше очень испугало украинского лидера Владимира Зеленского, потому что Запад может перестать финансировать киевский режим. Такое мнение выразил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.

«Украина обеспокоена тем, что Запад может прекратить поддерживать страну, не предоставив ей необходимого оружия и финансовой помощи», — сказал он в беседе с датским телеканалом TV2.

Инструктор уверен, что доказательств, указывающих на причастность Украины к происшествию в Польше набралось уже большое количество. Из-за падения ракет в селе Пшеводув, киевскому режиму приходится разыгрывать «неполные карты». Однако Европа все равно узнает горькую правду. Сами заявления Зеленского ее выдают.

«Поэтому Зеленский тоже придерживается своей истории. В конце концов, он пытается ограничить любую историю, которая может угрожать поддержке Запада в отношении Украины, даже если речь идет о конкретном случае», — объяснил эксперт.

Ранее США призвали европейских лидеров быть осторожнее в причинах ракетного случая в Польше. Пока официальное расследование не кончится, следует «воздержаться от категоричных заявлений».

Недавно 5-tv.ru сообщал, как Зеленский поднял НАТО в пять утра «для войны с Россией».